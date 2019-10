Modeontwerper Addy van den Krommenacker vraagt faillissement aan

Krommenacker stelt in het twee minuut durende filmpje er alles aan gedaan te hebben om een faillissement te voorkomen. ,,Het was een lang traject. En zelfs gisteren kon ik echt niet geloven dat het zou gebeuren. Ik heb altijd vol met plezier mijn werkzaamheden gedaan”, vertelt hij.



Volgens de ontwerper is het modelandschap veranderd. ,,Mensen hebben ander koopgedrag, ze kopen online en zijn niet meer naar stenen winkels te krijgen.” Een gegeven dat Krommenacker absoluut niet begrijpt. ,,Hier krijg je advies, hier kun je vakmanschap verwachten.”



Krommenacker stelt dat zijn faillissement niet alleen aan de verandering van modelandschap ligt. ,,Naast alles vond ik het ook moeilijk om de winkels te managen, het vinden van, goed en gemotiveerd personeel, het ziekteverzuim... Dat alles viel me zwaar", zegt hij zichtbaar geraakt. ,,Ook het vinden van een goede opvolger, iemand met dezelfde energie en drive als ik, het is me niet gelukt.”