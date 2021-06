Moeder Beyoncé gaat in op ‘angststoornis’ dochter: ‘Hou erover op!’

Nieuwe beelden bevestigen: Mar­vel-personage Loki is genderfluï­de

20:15 De God van het Onheil, vertolkt door Tom Hiddleston (40), out zich in de nieuwe serie Loki als genderfluïde. Dat is te zien in nieuwe beelden van de reeks, die op 9 juni in première gaat op Disney+. De serie zoomt in op het leven van het geliefde Marvel-personage na afloop van Avengers Endgame.