Moeder Dotan: Als dit onrecht aanhoudt, dan gaat hij emigreren

Volgens Harpenau, die plat wordt gebeld sinds het nieuws naar buiten kwam, is Dotan een aimabel mens. ,,Ik weet wie mijn zoon is. 140 accounts verzinnen, dat krijg je in je eentje sowieso niet voor elkaar. Hij zou er toch een enorm risico mee lopen?'' Dotan helpt mensen 'altijd' en is een what you see is what you get-persoon, zegt ze. ,,In het eerste jaar dat hij bekend werd, is er veel over hem heen gekomen. Maar nu lees ik dingen over meervoudige stoornissen. Kan het even? Zoiets komt hard binnen. Ik heb al twee nachten geen oog dichtgedaan.''



Of Dotan nu voor de stilte kiest of in de publiciteit treedt, zoals zijn fans hopen en voormalig artiesten- en reputatiemanager Henkjan Smits hem aanraadt, weet Harpenau niet. Mogelijk houdt de zanger het bij de reactie die hij aan De Volkskrant gaf, waaruit blijkt dat hij hoopt dat de onderste steen boven komt. Hij zegt er 'misselijk' van te worden.



Harpenau: ,,Als moeder wil je je het liefst niet bemoeien met je volwassen zoon. Ik wil hem bij me houden als een klein kind. Zo van: de wereld is goed, ik bescherm je.'' Sinds het nieuws naar buiten kwam, wordt de naam van Patty Harpenau negatief aan Dotan gelinkt. Een oud artikel over Harpenau's vermeende pogingen haar eigen imago op te poetsen, komt nu weer boven. ,,We worden als familie door het slijk gehaald. 'Zo moeder, zo zoon'. Daar krimpt je hart van. Er komt ontzettend veel over ons heen. Ik denk dat het uitermate verstandig is als Dotan vanavond in een grote talkshow gaat zitten. Maar ik kan me ook voorstellen dat hij denkt 'zak allemaal maar in de stront'.''