Moeder Gerard Joling met gebroken borstbeen in het ziekenhuis

Gerard Joling begrijpt kritiek op vakantie Curaçao: ‘Maar ben negatief getest’

17 november Gerard Joling (60) pakte vorige week zijn biezen naar Curaçao, maar die actie schoot bij veel volgers van de zanger in het verkeerde keelgat. Vandaag reageert de Topper in zijn nieuwe vlog op alle kritiek. ,,We gaan hier allemaal heen omdat we negatief getest zijn”, zo benadrukt hij.