Moeder Gerard Joling overleden: ‘Lastig om mama te moeten laten gaan’

Gerard Joling deelde geregeld kiekjes met zijn moeder op sociale media. De twee hadden een hechte band, dat was ook te zien in de vlogs van Joling waarin Janny vaak voorbij kwam. Sinds 2018 was Janny zelf ook actief op Instagram, waar ze bijna 34.000 volgers had.



Janny is niet overleden aan het coronavirus, benadrukt Joling. ‘Mijn moeder kreeg drie dagen geleden een dubbele longontsteking (het was geen corona). Zij heeft de afgelopen dagen in het ziekenhuis gelegen, waar zij ontzettend goed is verzorgd’, legt de zanger uit.



Joling is vannacht in het ziekenhuis gebleven, waar hij ‘tot het laatste moment’ haar hand heeft kunnen vasthouden. ‘Ondanks haar mooie leeftijd is het ontzettend lastig om mama te moeten laten gaan. Mijn broer, zus en ik zijn ontzettend dankbaar dat we haar in goede gezondheid zo lang bij ons hebben kunnen houden.’



De zanger vraagt zijn volgers om zijn familie in de gelegenheid te stellen het 'grote verlies in alle rust te kunnen verwerken’. Steunbetuigingen stromen ondertussen binnen. ‘Heel veel sterkte’, luiden de reacties.