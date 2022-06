Moeder Jeroen van Merwijk (90) debuteert met boek met illustraties van overleden zoon

Riet van Merwijk, de moeder van overleden cabaretier Jeroen van Merwijk, debuteert op haar negentigste met haar eerste boek. In Vakantiekado vertelt een oma haar kleinzoon over een onvergetelijke vakantie in Frankrijk die zij lang geleden met haar man heeft gemaakt. Het boek, dat vanaf morgen te bestellen is, is geïllustreerd door Jeroen.