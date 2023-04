Moederbedrijf De Telegraaf neemt SLAM!, 100% NL en Radio Veronica over

Dat betekende dat Talpa, het moederbedrijf van Radio 10, Radio 538, Sky Radio en Radio Veronica, in elk geval een van de vier huidige vergunningen zou kwijtraken. Van die vier stations wordt Radio Veronica het minst goed beluisterd, Radio 10 is het populairst.

Radio Veronica is een belangrijke speler

Radio Veronica is een merk met een rijke historie, zegt Paul Römer, Managing Director Radio & Televisie van Talpa Network in een reactie. ,,De komst van Veronica binnen het omroepenstelsel was in 1960 de start van commerciële radio en daarmee de grondlegging van de radio zoals tegenwoordig nog te horen.” Volgens Römer is Veronica ‘na 63 jaar nog altijd één van de belangrijke spelers in het radiolandschap met een onderscheidende muziekprofilering’.