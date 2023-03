Moeders van twee prinsessen plaatsen zich met kledingkeuze bewust op de achtergrond

tijdlijn Hoe zat het ook alweer? De belangrijk­ste gebeurte­nis­sen rond The Voice op een rij

Het Openbaar Ministerie heeft besloten om rapper Ali B en bandleider Jeroen Rietbergen te vervolgen voor meerdere zedenzaken rond The Voice of Holland (TVOH). Het onderzoek tegen Marco Borsato rond The Voice wordt bij gebrek aan bewijs geseponeerd. Hoe zat het ook alweer en wat is er het afgelopen jaar allemaal gebeurd? Bekijk het in onze interactieve tijdlijn hieronder.