Moet er in '5 Jaar Later' een quotum mooie vrouwen gehaald worden?

Fotoserie Smullen voor fans Game of Thrones: een echt ijshotel

14:33 Liefhebbers van Game of Thrones, opgelet. In Fins Lapland is er een heus Game of Thrones ijshotel geopend. Trek wel iets warms aan, want slapen doe je in een ijsbed in het winterse decor van de HBO-hitserie.