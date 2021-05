Mogelijk dagelijkse talkshow voor Johnny de Mol

Pauw is mede-eigenaar van de productiemaatschappij TVBV, die onder meer verantwoordelijk is voor Op1. Johnny de Mol was voor het laatst te zien in De Mols Hoop waarin de televisiemaker succesvolle ondernemers koppelde aan gezinnen met financiële of andere problemen. Talpa wil bevestigen noch ontkennen of De Mol aan de slag gaat als nieuwe talkshowhost. ,,Wij onderzoeken momenteel verschillende mogelijkheden voor een nieuw programma met Johnny. Zodra hier iets over te melden mocht zijn, dan komen wij daar op terug”, laat een woordvoerster weten.