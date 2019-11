Monic Hendrickx ontroert in goed bekeken Maestro

interview Vajèn van den Bosch over nieuwe musicalrol: ‘Ik wist niet of ik dit zou kunnen’

In Kinky Boots, de musical die na succes in het buitenland vanavond in Amsterdam in première gaat, worden fabrieksarbeiders ingewijd in de wereld van dragqueens. Hoofdrolspeelster Vajèn van den Bosch: ,,Iedereen kan zich wel in tenminste één karakter verplaatsen.''