Monica Bellucci: geen spijt van verkrachtingsscène

Reden is een van de beruchtste verkrachtingsscènes uit de filmgeschiedenis die plaatsvindt in een tunnel. Slachtoffer is een vrouw, gespeeld door de Italiaanse filmdiva Monica Bellucci, die zeer gewelddadig minutenlang wordt aangevallen door een man die haar anaal verkracht.



Zou een dergelijke scène vandaag de dag nog kunnen worden opgenomen? Bellucci (54), aanwezig in Venetië, plaatst daar wel vraagtekens bij. ,,Fysiek zou ik zo’n scène nu niet meer willen spelen. Nu wil ik niet meer zomaar naakt voor de camera verschijnen. Toen was het voor mij vanzelfsprekend. Spijt van deze film heb ik nooit gehad, ik ben er zelfs trots op. Maar ik vraag me wel of de huidige generatie actrices dit zou aandurven. Ik denk dat hun agenten hen dit zouden ontraden.”



Destijds had regisseur Noé in zijn script de verkrachting summier beschreven. De filmmaker: ,,Ik liet het aan de twee acteurs over hoe ver zij wilden gaan. Eigenlijk bepaalde Monica wat er in die scène gebeurde. Zij had vooraf verkrachtingsscènes uit andere films bekeken. Na zes pogingen stond alles er op.’’



Noé vertelde zijn filmverhaal destijds achterste voren, beginnend met een wraakactie, volgend op de verkrachtingsscène, daarna kwam het liefdesverhaal aan bod. Nu heeft hij zijn film opnieuw gemonteerd om het verhaal over een koppel, gespeeld door Bellucci en haar toenmalige levenspartner Vincent Cassel, chronologisch te vertellen, waardoor de kijker een geheel nieuwe ervaring krijgt. De film oogt minder hectisch in het begin en ook de constatering dat de vrouw zwanger is geeft de film een andere impact.