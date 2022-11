Monica Geuze gaf 18.000 euro uit aan borstvergroting na ‘ellende’ met huid, maar wil ze nu kleiner

Geuze had naar eigen zeggen een kleine cupmaat A toen ze besloot haar boezem te laten vergroten naar cup B, de eerste ingreep. Het was de maat die ze altijd wilde hebben. ,,Een heel klein, lief maatje’’, zegt ze in de nieuwe aflevering van haar podcast Geuze & Gorgels. ,,Daar was ik heel erg blij mee.’’ Niet lang daarna werd ze zwanger van dochter Zara-Lizzy (4). Door de melkproductie groeiden haar borsten zo sterk dat ze later last kreeg van overtollige huid.

De siliconen lagen daardoor wat los. ,,Mijn arts zei tegen me: het lijkt wel of je een kiezelsteen in een sok hebt gedaan’’, aldus Monica. ,,Als ik in bed lag en ik ging op mijn zij liggen, dan draaide dat implantaat in mijn borst. Ik werd er helemaal misselijk van, dus ik heb twee jaar met een bh aan geslapen. Zo’n strakke sport-bh, omdat ik niet op mijn zij kon liggen. Echt ellende.’’



Monica wilde geen zichtbaar litteken op haar borst en besloot daarom geen huid te laten verwijderen. Dat betekende wel dat artsen de borsten groter moesten maken, om de huid op te vullen. ,,Dus nu zijn ze groter, maar ik vind het gewoon te groot. Ik vind het niet bij mezelf passen’’, zegt Monica. De presentatrice vindt dat ze er te snel ‘ordinair’ uitziet. ,,Het kan bijna niet anders. Ik heb af en toe een jurkje aan, het is altijd ordi, omdat er gewoon twee hele dikke kanonnen tussen zitten. (...) Het is niet in proportie.’’

Als ze nu haar boezem laat verkleinen, krijgt ze een zichtbaar litteken onder de tepel. ,,Dat heb ik er misschien dan voor over. Want hier voel ik me niet meer comfortabel bij.’’

Onlangs werd bekend dat Monica, die vorig jaar werd verkozen tot mooiste vrouw van Nederland, exclusief aan de slag gaat voor het RTL-streamingplatform Videoland. Volgend jaar presenteert ze het nieuwe seizoen van De bachelorette, waarin Sylvia Geersen op zoek gaat naar de liefde.

