Monica Geuze is liever stout, Fred van Leer kan geen vesten meer zien

Robin Martens kan maar geen keuze maken. Een verkoelende duik in het water nemen of toch nog even van de zon genieten? De brunette deelt een foto waarop ze twijfelend aan de rand van het zwembad staat. 'Jump!', luidt het advies van een fan.

Zal ik erin gaan of niet? 🏝 #Twijfel Een foto die is geplaatst door null (@robinmartensofficial) op 24 Apr 2018 om 6:08 PDT

Pittige vragen of niet, Monica Geuze weet ze allemaal te beantwoorden tijdens het vragenvuur van Chantal Janzens platform &C. Braaf of stout? Daar hoeft de zwangere vlogster niet over na te denken. 'Stout!', reageert ze direct.

Tepelpiercings en geheime crushes: het wordt allemaal besproken tijdens het vragenvuur met YouTube koningin @monicageuze. 🔥👀 #watzoujijkiezen #braafofstout #benieuwdnaardehelevideo #bekijkhemviadelinkinbio Een foto die is geplaatst door null (@andcgram) op 24 Apr 2018 om 5:20 PDT

Wat heb jij in je kledingkast hangen? Fred van Leer schrikt zich vanavond een hoedje als hij het één na het andere vest uit de garderobe van een deelneemster van zijn nieuwe programma Alles uit de kast trekt. ,,Ja, echt leuk'', merkt de stylist droogjes op.

Vanavond de eerste aflevering van mijn nieuwe programma Alles uit de Kast 20:30 @tlcnl #ennogeenvest #trots #wiegaaterkijken 🎉❤️ Een foto die is geplaatst door null (@fredvanleer) op 24 Apr 2018 om 5:27 PDT

Toprak Yalciner is ruim 24 weken zwanger en dat betekent dat de babykamer ook ingericht kan worden. Op Instagram deelt de Centraal Medisch Centrum-actrice haar nieuwe aanwinsten, die overigens nog wel in dozen zitten. 'Ben je benieuwd welke? Laat het even weten!', schrijft ze bij het kiekje.

• BABYROOM🌿 • net mijn bestelling van #stokke binnen gekregen!! Zij hebben toch wel DE must haves voor Le Bèbè. Wij hebben gekozen voor de #sleepibed en of course de #tripptrapp (ps, ben je benieuwd welke. Laat even weten, dan show ik ze later via Instastories💛) Een foto die is geplaatst door null (@topraky) op 24 Apr 2018 om 5:25 PDT

Een bijzondere ervaring voor Britt Dekker. De paardenvlogster staat op de foto met de Nederlandse en wereldberoemde dressuuramazone Anky van Grunsven. ,,Hou zo van deze foto!'', laat de blondine weten.

Hou zo van deze foto! Met @anky_van_grunsven_official 🌷🎀 #western #cowboyz #horses #photoshoot Een foto die is geplaatst door null (@brittdekker92) op 24 Apr 2018 om 7:25 PDT

Een paar dagen genieten in Disneyland Parijs, Marly van der Velden en Carolien Karthaus-Spoor lieten zich dat geen twee keer zeggen. De twee vriendinnen posten een aantal foto's waarop ze gezamenlijk staan, maar Marly deelt ook een kiekje met haar kleine meid Jackie-Rey. ,,Vorige keer zat ze nog in mijn buik...''

Vorige keer zat ze nog in mijn buik🙈 #itsasmallworld #disneylandparis25 @disneylandparis @disneynl #JackieRey Een foto die is geplaatst door null (@marlyvd) op 24 Apr 2018 om 5:30 PDT

Arie Boomsma blikt vandaag terug op zijn keuze om in het magazine L'HOMO openlijk over homoseksualiteit te praten. Dat leverde hem een schorsing bij de EO op, maar toch heeft de presentator geen spijt. ,,Die gebeurtenis en de mediahetze er omheen zijn bepalend geweest voor mijn tv carrière'', besluit hij.

Beertje van Beers trakteert haar volgers op een wel heel pikant plaatje. De presentatrice ging naakt voor een shoot en bedekt op het kiekje alleen haar voorgevel door twee emoticons ervoor te plaatsen. 'Wow', zwijmelt een fan.