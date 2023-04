Monica Geuze laat borstimplantaten verwijderen: ‘Bye girls’

Monica Geuze heeft afscheid genomen van haar borstimplantaten. In een video die de presentatrice en influencer op TikTok deelt is ze vlak na de operatie te zien en houdt ze de implantaten vast. ‘Je komt net uit je narcose, maar de drang om te flexen met je old boobz is groot’, grapt ze in het filmpje.

Geuze liet in november vorig jaar weten haar borsten te willen verkleinen. Ze gaf eerder maar liefst twee keer 9000 euro uit om haar borsten te laten vergroten, maar concludeerde uiteindelijk dat ze ze toch te groot vond. ,,Het kan bijna niet anders. Ik heb af en toe een jurkje aan, en het is altijd ordi omdat er gewoon twee hele dikke kanonnen tussen zitten. (...) Het is niet in proportie”, zei ze toen in de aflevering van haar podcast Geuze & Gorgels, die ze samen met Kaj Gorgels heeft.

Donderdag heeft Geuze de implantaten dus laten verwijderen, zo maakt ze bekend in een video die ze deelt met haar ruim 449.000 volgers op TikTok. Te zien is hoe de Temptation Island-presentatrice in een bed ligt en een zak tevoorschijn tovert. Daarin blijken de verwijderde implantaten te zitten. ‘Je komt net uit je narcose, maar de drang om te flexen met je old boobz is groot’, aldus Geuze. In het bijschrift van het korte filmpje valt ‘bye girls’ te lezen.

Gestopt met vloggen

Begin dit jaar kondigde Geuze in een video op YouTube aan te stoppen met vloggen omdat het haar zwaar viel om alle dingen uit haar leven te delen. In diezelfde video maakte ze ook bekend dat haar relatie met Robbert op de klippen was gelopen. ,,Ik ben jullie ontzettend dankbaar voor alles wat jullie mij hebben gebracht”, zei ze in haar laatste vlog. Geuze liet toen wel weten actief te blijven op TikTok en Instagram.

@monicageuze Bye girls✅ ♬ original sound - nostalgia central🎶 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: