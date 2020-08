Monica Geuze lacht om kritiek op Slimste Mens-optreden: ‘Love you!’

Monica was vanavond de nieuwe uitdager in het populaire NPO 2-programma, dat al snel trending topic werd op Twitter. Hoewel ze niet slecht speelde, deed ze met enkele antwoorden de wenkbrauwen fronsen.



Gevraagd naar de Amerikaanse stad waar de zogenoemde Space Needle staat, antwoordde ze bijvoorbeeld Hongkong (het is Seattle). Magere Hein, de personificatie van de dood, zag ze aan voor de zestiende-eeuwse zeevaarder Piet Hein.