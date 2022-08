Monica Lewinsky maakt grap over songtekst Beyoncé, twitteraars reageren boos

‘Uhm, nu we toch bezig zijn... Partition’, reageerde Lewinsky op Twitter op het nieuws. Daarmee verwees ze vermoedelijk naar de tekst ‘Oh, he’s so horny, yeah he wants to fuck. He popped all my buttons, he ripped my blouse. He Monica Lewinsky’d all on my gown’ uit het nummer Partition (2013), waarmee over een man wordt gepraat die klaarkomt. De zin gaat over de befaamde jurk van Lewinsky waarop een spermavlek van Clinton zat en waarmee het bewijs werd geleverd dat de twee een seksuele relatie hadden.