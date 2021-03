Monique: André bevestigde breuk voordat zoontje het wist

‘De keuze van André om bij ons weg te gaan, is voor mij abrupt en heb ik niet zien aankomen. De haast die ermee gemoeid is om dit zo snel naar buiten te brengen, zonder dat we dit eerst onze zoon hebben kunnen vertellen, verbaast mij na hetzelfde patroon van een jaar geleden niet. Het vergt ontzettend veel kracht van mij om, zonder dit zelf een plekje te kunnen geven, rechtop te blijven staan in deze hectiek.’

Het nieuws over de breuk kwam vanochtend in eerste instantie naar buiten via Story, waarna de managers van beide sterren de breuk bevestigden. Wat Monique (43) bedoelt met ‘hetzelfde patroon’ is niet zeker, maar mogelijk verwijst ze naar de bekendmaking van hun vorige breuk, eind 2019. Toen maakte André het einde van hun relatie volgens Monique snel bekend, omdat er een andere vrouw in het spel was, Bridget Maasland. Of de zanger nu ook een andere relatie heeft, is niet duidelijk.