Monique en André vieren samen met kleine André Sinterklaas

Het huis van André en Monique loopt vanavond vol met Zwarte Pieten en ook Sinterklaas komt voorbij. Even geen relatieperikelen voor de twee, maar gewoon een onvervalst heerlijk avondje. Hun zoontje geniet zichtbaar op de beelden die zijn vader deelt op Instagram. Alleen de polonaise wil nog niet lukken.



Monique en André hebben recent een punt achter hun relatie gezet, maar proberen hun zoon zoveel mogelijk gezamenlijke aandacht te geven. Afgelopen zaterdag zong de volkszanger nog bij zijn ex een aantal Sinterklaasliedjes.



Met kerst lijken de twee toch weer even op te splitsen. Eerder deze week gaf André aan samen met zijn nieuwe liefde Bridget Maasland de feestdagen door te gaan brengen bij moeder Rachel.