Monique krijgt bloemen van Dreetje en Sylvie poseert op de ‘achterbank’

Linda. Drie trotse BN’ers in bikini op de cover: ‘We zijn geweldige vrouwen’

15:23 Putjes in je billen, een buikje als je zit (of staat) en her en der wat rimpels: het is voor veel vrouwen een crime. Waarom omarmen we ons lichaam niet zoals het is en blijven we onszelf vergelijken met perfect afgetrainde modellen, bij wie - na wat hulp van Photoshop - nergens meer oneffenheden te zien zijn? Om die reden heeft LINDA. morgen opnieuw een cover waarop diverse bekende vrouwen hun lichaam blootgeven. ‘Dit soort vrouwen zijn het andere geluid naast de Kim Kardashians.’