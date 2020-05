Monique krijgt uitgebreid ontbijt en Shelley blikt terug op laatste Moederdag

video Freek de Jonge sneert: Youp heeft gekopieerd wat ik deed en kreeg daardoor succes

9:25 Freek de Jonge heeft gisteravond in Onze Man in Deventer op NPO Radio 1 een flinke sneer uitgedeeld aan het adres van zijn collega-cabaretier Youp van ‘t Hek. In het programma vroeg presentator Özcan Akyol wat hij vond van de kritiek, dat hij volgens Youp nog heel erg van de oude activistische stempel zou zijn. Daarop sneerde Freek: ‘Youp heeft gekopieerd wat ik deed en daardoor kreeg hij succes.’