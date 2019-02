Monique roept Dré uit tot meest sexy man en Sylvana maakt pikante kunst

Cabaretière Sanne Wallis de Vries roept een strakke plastic band uit tot fashion statement of the year .

Een foto die is geplaatst door null (@sannewdv) op 8 Feb 2019 om 0:45 PST

Een foto die is geplaatst door null (@bridgetmaasland) op 8 Feb 2019 om 1:41 PST

Nee, de zwangere Kimberley Klaver is niet aan de wodka, maar houdt het netjes bij een ijswatertje.

Een foto die is geplaatst door null (@kimberleyklaver) op 8 Feb 2019 om 2:10 PST

Betrapt! Chantal Janzen is tijdens de opnames van de Amerikaanse show The World's Best nogal verveeld geraakt.