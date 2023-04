Monique Smit zwanger van derde kindje

Dua Lipa naast Margot Robbie en Ryan Gosling in Bar­bie-film

Dua Lipa speelt een rol in de aankomende Barbie-film. De popster maakt haar acteerdebuut als blauwharige zeemeermin, is dinsdag duidelijk geworden. Eerder werd al bekend dat Margot Robbie en Ryan Gosling in de film te zien zijn.