Monique was niet jaloers op Bridget: 'Geen blijvertje’

In het begin van het interview haalt Monique meteen een hardnekkige roddel uit de wereld. Ze is op Curaçao niet op de vuist gegaan met Bridget. Wel sloeg daar de vonk met André weer over. Ze voelde daar dezelfde aantrekkingskracht als de eerste keer dat ze op date gingen. Hij zou hun zoontje André komen ophalen op het strand. ,,Dus ik zit daar rustig te wachten, hij komt aanlopen en ineens, bám, gebeurde er iets in mijn lichaam. En in zijn lichaam. Er sprong gewoon echt een vonk over’’, vertelt ze in Linda . Hoe anders was het afgelopen zomer. Er begonnen steeds meer scheurtjes in de relatie te komen. André begon te liegen over kleine dingen, legt ze uit. Zo vertelde hij haar dat hij vroeg op bed lag, maar ondertussen zag ze filmpjes op Instagram dat hij nog tot vijf uur in de kroeg stond. Dat zorgde er voor dat Monique een heel controlerende vrouw werd en juist dat werd André afgelopen zomer te veel.

Walgelijk

Ze kwamen nog even bij elkaar, maar in november was de breuk echt een feit. Niet veel later werd bekend dat André een relatie had met Bridget Maasland. Een romance die op social media flink werd gedeeld. En dat deed Monique pijn. ,,Ik kreeg gewoon amper de tijd om die pijn te voelen, omdat alles zo in my face werd gedaan. Dat kan ik ook niet goedpraten, dat vind ik echt walgelijk. Ik vind het ook zo ondoordacht naar de kleine toe.”



Toch neemt ze het André en Bridget niet kwalijk. Monique stelt dat haar vriend niet altijd even snugger is in wat hij op Instagram post. Toch ging ze uiteraard door een rotperiode. Op de televisie doken de twee overal op. Als ze eten stond te koken, werden ze besproken in een voetbalprogramma. En in de supermarkt zag ze het dolverliefde stel op de bladen in de schappen.



Jaloers is ze echter niet geweest. ,,Van Bridget voelde ik in elk geval dat dit geen blijvertje was. Toen ik hoorde om wie het ging dacht ik meteen: nu snap ik het, dit gaat ’m verder niet worden.”