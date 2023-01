Monique zet André te kakken en Froukje had last van somberheid

Hemd van het lijf Aus Greidanus is streng voor zichzelf: ‘Geen suiker, niet te veel zetmeel, veel groente’

In de Mezza-rubriek Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid. Om de dag hardlopen door de weilanden, dat is bevredigend. Anders zou de spaghetti Aus Greidanus nog fataal worden, of de opperdoezers in goede jus.

