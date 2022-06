‘Mooiste vrouw’ Abbey Hoes vond ranglijst ‘enorme vleeskeuring’, maar is nu vereerd

met foto'sActrice Abbey Hoes (28) is door mannenblad FHM uitgeroepen tot de mooiste vrouw van Nederland. Voor het eerst in de geschiedenis benadrukt de organisatie dat alle 500 vrouwen in de jaarlijkse ranglijst zelf hebben gekozen om mee te doen. Hoes zag de wedstrijd eerder als een ‘enorme vleeskeuring’, maar nu niet meer.

Tweevoudig Gouden Kalf-winnaar Abbey Hoes, die al sinds 2016 bij de eerste dertig vrouwen in de FHM-lijst staat, neemt de titel over van youtuber Monica Geuze. Ze spreekt van een ‘enorme eer’. ,,Ik geloof niet zo in winnaars, verliezers of een nummer 1. Ik vind het wel onwijs lief dat ik deze titel heb gekregen, maar als ik in de spiegel kijk, heb ik niet zoiets van: ‘oh yeah, daar is ze hoor, de mooiste vrouw van Nederland’.’’

Abbey viert de titel met een fotoshoot rond een tennisbaan, die het tijdschrift op stereotypisch mannenblad-achtige toon presenteert. ‘We hebben Abbey haar meest stoute schoenen aan laten trekken’, leest het bijvoorbeeld. De behind the scenes-video met de ‘spetter’ noemt FHM ‘ongelofelijk heet’. Maar de reportage is geen door mannen bedacht scenario en de wedstrijd geen seksistische bedoeling, meent het magazine.



Hoes en de andere winnaars (zie hieronder) hebben toestemming gegeven om in de lijst te worden opgenomen en zelf bepaald hoe ze op de foto zijn gezet, aldus de organisatie. ‘Vrouwen horen zich mooi en sexy te kunnen voelen zonder daarbij rekening te hoeven houden met hoe een man daarop reageert’, schrijft FHM.

Abbey juicht de werkwijze toe. Toen ze jaren geleden voor het eerst over de wedstijd hoorde, vond ze het een ‘enorme vleeskeuring’. Na gesprekken met vrouwen uit de lijst en de hoofdredacteur ziet ze dat anders. ,,Ik kwam erachter dat mijn eerste indruk was gebaseerd op mijn eenzijdige, feministische blik. Vrouwen die in de lijst staan, kunnen zich echt empowered voelen, daarnaast is het bedoeld als compliment richting al die vrouwen.’’

Iedereen moet zelf weten hoe hij zich kleedt en presenteert en dat zegt niets over bijvoorbeeld hoe feministisch je bent, meent Abbey. ,,Ik heb er zelf ook mee geworsteld: hoe combineer je feminisme nou met sexy, en bloot met blijf-van-mijn-lijf? Dat is niet makkelijk uit te leggen, maar de basis is vrij simpel: als jij weet wie je bent, dan kun jij doen waar jij je prettig bij voelt.’’



Mooiste sportvrouw

De FHM500-lijst wordt bepaald aan de hand van stemmen via sociale media, de keuze van de redactie en stemmen via de site. Hoeveel stemmen dit jaar zijn uitgebracht, is niet duidelijk.

Sinds drie jaar is er ook de All Time Favourite-award voor ‘de oogappels uit onze jeugd’, zoals het tijdschrift zegt. Na Katja Schuurman, Yolanthe Cabau en Victoria Koblenko wint dit jaar Kim Feenstra (36).

,,Deze award heeft voor mij een diepere betekenis dan de verkiezing tot mooiste vrouw van Nederland (de titel die Kim in 2016 won, red.)’’, zegt ze. ,,Er zitten meer lagen in, dat vind ik wel fijn. Omdat ik moeder ben, dacht ik dat ik misschien in een andere league zou vallen, maar ik ben blij dat ik er nog steeds toe doe, haha.’’

Volledig scherm Kim Feenstra wint de 'oeuvreprijs'. © BrunoPress/ArjoFrank Fotografie

Verder zijn er prijzen voor de mooiste sportvrouw en de mooiste vrouw op sociale media. Rumag-gezicht Marijn Kuipers (22) is de zogenoemde Social Media Queen van 2022, topschaatsster Irene Schouten (29) de mooiste atleet.

Volledig scherm De mooiste sporter van Nederland, Irene Schouten. © BrunoPress/ArjoFrank Fotografie

,,Als topsporter ben ik tijdens het sporten niet bezig met mijn uiterlijk, maar om zo goed mogelijk te schaatsen. Als ik dan deze titel krijg, vind ik dat een heel mooi compliment’’, reageert ze. De mooiste voetbalvrouw is Noor Omrani, succesvol hockeyster en de vriendin van Feyenoorder Marcus Pedersen.

Volledig scherm Noor Omrani. © BrunoPress/ArjoFrank Fotografie

Volledig scherm Mooiste vrouw op sociale media Marijn Kuipers. © BrunoPress/ArjoFrank Fotografie

Volledig scherm Mooiste vrouw van Nederland Abbey Hoes bij de uitreiking gisteravond. © BrunoPress/ArjoFrank Fotografie

