Moord op rapper XXXTentacion waarschijnlijk ongeplande actie

Houten geboorte­huis van zangeres Nina Simone wordt historisch erfgoed in VS

7:41 Het vervallen houten geboortehuis van zangeres en burgerrechtenactiviste Nina Simone in Tyron (North Carolina) valt vanaf nu onder bescherming van de National Trust for Historic Preservation in Amerika. Het huisje wordt opgeknapt en krijgt een nieuwe bestemming.