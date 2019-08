Morten en Anne+ in race voor prestigieuze Prix Europa

Topmodel (19) woest op tijd­schrift na blunder in interview: 'Dit gebeurt nooit met witte modellen’

18:20 Een Australisch glamourtijdschrift is diep door het stof gegaan na een pijnlijke blunder te hebben gemaakt in een interview met een bekend topmodel. Het gezaghebbende Who Magazine publiceerde deze week een verhaal over de 19-jarige Adut Akech, maar plaatste daar per ongeluk de foto van een andere zwarte vrouw bij. Het meisje van Zuid-Sudanese afkomst is woest en haalt uit naar het blad. ,,Ik voel mij niet gerespecteerd.”