MovieInsiders: Kunnen critici nog wel écht genieten van een film?

Niet de hele aflevering gaat over de presentatoren zelf. Er draaien immers nieuwe bioscoopfilms die schreeuwen om ontleed te worden. Zo is er de verfilming van In The Heights, van oorsprong een Broadway-musical van Hamilton-genie Lin-Manuel Miranda. Eén van de MovieInsiders is dolenthousiast, de ander trapt licht op de rem. En uit Mexico verschijnt deze week het nachtmerrieachtige Sin Señas Particulares over de zoektocht van een wanhopige moeder naar haar verdwenen zoon.