Mozart is nog steeds alive and kicking

So you think you know Mozart? Dacht het niet. Check nporadio4.nl en kijk, luister en lees alles over deze supertoffe componist, dit geboren genie dat op zijn derde al heel chill kon pianospelen en op zijn vijfde zijn eerste stuk schreef, het coole Menuet in G voor piano.



Bekijk de video’s van 5 pianisten die Mozart spelen op gave locaties. Do The Mozart Shuffle. Speel de quiz Amadeus, Feit en Fictie, kom alles te weten over deze geniale gast, die maar 35 is geworden en toch echt wel 626 werken heeft geschreven. Einstein, die van E=MC kwadraat, die zei het eigenlijk al: “Mozarts muziek is zo puur, dat het altijd aanwezig lijkt te zijn geweest in het universum, wachtend om ontdekt te worden door de meester.”



Daar had hij fokking gelijk in. En daarom was het, je hebt het misschien gemist omdat je naar Het Foute Uur van Q of Die Verrückte top 538 zat te luisteren, daarom was het vorige week op NPO Radio 4 Mozartweek, want Mozart VIER je. Met weetjes, met feitjes, met grapjes, want hij was grappig, met een fietstocht langs de Mozart Rad Weg, maar met vooral heel veel muziek, met als apotheose de vijftig lekkerste van deze geweldige Salzburger, de Mozart Top 50, de Lijst der Lijsten als het om Mozart gaat.



Stuk voor stuk, van 50 tot 1, is het muziek waar je u tegen zegt, u met een grote U. Op 50 prijkt het Pianoconcert nr.27, KV.595 in Bes gr.t. Het is Mozart in topvorm, zoals alles van Mozart Mozart in topvorm is. en wat denk je dat Mozarts Bohemian Rhapsody is? De 40ste symfonie? Nee, die moet genoegen nemen met een notering op de 13de positie. De Krönungsmesse” Don Giovani, het Klarinetconcert, Die Zauberflöte, Così fan tutte, Le nozze di Figaro, Ave verum corpus, ze hadden er allemaal kunnen staan, het zijn popcomposities die de tand des tijds ruimschoots hebben doorstaan.



Er kan er maar 1 de nummer 1 zijn en dat is natuurlijk, wow, het Requiem, een te gek stuk, speciaal geschreven voor de doden. Dus nu eigenlijk ook voor Mozart, want die is al weer eventjes het hoekje om. Maar al is hij ons dan ontvallen, hij is nog steeds alive and kicking, op VIER!