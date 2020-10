MTV Cribs keert eind oktober terug op de buis

Twee minuten met Rotterdam­se band Loomis Gang is na 38 jaar weer terug: ‘Midlife­cri­sis? Welnee! Het was een opwelling’

12:02 De Rotterdamse band Loomis Gang (classic rock) maakte in de jaren 70 van de vorige eeuw furore in het Zuid-Hollandse muziekcircuit en speelde in clubs en op festivals als Rotterdam New Pop, A Midsummer Nightmare en Rottepop. In 1982 verdween de formatie van de podia. Maar nu, 38 jaar later, zijn de mannen terug. Gitarist Jaap Spigt (66), van beroep strafpleiter, vertelt over het hoe en waarom.