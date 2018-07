MTV-oeuvreprijs voor Jennifer Lopez

Jennifer verkocht wereldwijd meer dan 80 miljoen platen. Drie van haar albums bereikten alleen in de Verenigde Staten al de nummer 1-positie. Daarnaast speelde ze in vele films, die bij elkaar bijna drie miljard dollar opleverden.

Als winnares van de oeuvreprijs treedt Jennifer ook op tijdens de uitreiking van de Video Music Awards op 20 augustus in New York. Het is de eerste keer dat ze op het podium staat sinds 2001. Jennifer is met haar recente single Dinero ook genomineerd voor twee VMA's.