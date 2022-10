Multimiljonair-zussen Charli en Dixie liepen TikTok-succes bijna mis: ‘We háátten elkaar’

,,We hadden een hekel aan elkaar, we háátten elkaar echt’’, bekent Dixie deze week in de talkshow van actrice Drew Barrymore. ,,We spraken elkaar vaak wekenlang niet.’’ De zussen hadden aangrenzende slaapkamers en ‘deelden een muur’, maar verder ging hun band niet, aldus Charli.

Toen ze rond hun veertiende naar ‘highschool’ gingen, sloeg alles om. ,,Het kwam uit het niets’’, zegt Dixie. ,,We werden beste vriendinnen, ze kwam elk weekend met me mee naar feestjes.’’ Het tweetal heeft nog altijd een goede band en woont nu zelfs samen. ,,Ik kan me onze laatste ruzie niet eens herinneren’’, stelt Dixie.

Hun eveneens bekende ouders Heidi en Marc, met hun dochters te zien in de realityserie The D’Amelio Show, kunnen beter uit de buurt blijven als hun kroost het wel aan de stok krijgt. ,,Ze maken het alleen maar erger’’, zegt Dixie. En Charli: ,,Dan vragen ze: waar ruziën jullie over? Terwijl onze ruzie allang voorbij is. Wij waren er tien minuten geleden al klaar mee.’’

Multimiljonairs

De goede band tussen de zussen is niet alleen voordelig voor de sfeer, maar ook voor hun bankrekening. Dansen en playbacken bezorgden ze eerst miljoenen volgers, nu bezorgen dansen en playbacken met producten in hun handen ze ook miljoenen euro’s. TikTok-sterren vragen soms wel 440.000 euro voor één post waarin ze een product aanprijzen, aldus zakenblad Forbes.

Met inkomsten van 15,4 miljoen euro (voor Charli) en 8,8 miljoen euro (voor Dixie) waren de zussen vorig jaar de best verdienende TikTokkers ter wereld. Ze werken los van elkaar, maar vooral veel samen, bijvoorbeeld aan hun modemerk Social Tourist.

Charli was qua volgersaantallen lange tijd de ongeslagen koningin van het filmpjesplatform, maar die tijd is voorbij. Afgelopen zomer ging grappenmaker Khaby Lame, bekend van zijn droge reactievideo’s, haar voorbij. Hij heeft momenteel ruim 150 miljoen volgers, Charli ‘slechts’ 147 miljoen. Dixie moet het doen met ruim 57 miljoen fans.



Toch blijft Charli onverminderd aantrekkelijk voor grote merken, omdat ze zelf onderdeel is van de doelgroep die zij graag bereiken met reclames. Vandaag liet ze nog zien hoe ze schittert in een nieuwe campagne van luxemerk Prada:

