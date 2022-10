Murder, She Wrote-ster Angela Lansbury (96) overleden

Lansbury speelde in haar maar liefst acht decennia lange carrière in tientallen films, series en toneelstukken. Bij het grote publiek is ze het meest bekend van haar iconische rol in Murder, She Wrote, een van de beroemdste detectiveseries uit de televisiegeschiedenis. Ze speelde de rol tussen 1984 en 1996 twaalf seizoenen lang. Later volgden nog vier films.