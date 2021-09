Musical Aladdin zondag eindelijk in première in Circustheater

foto'sDe musical Aladdin gaat aankomende zondag eindelijk in première. In eerste instantie zou Aladdin al in het najaar van 2020 te zien zijn, maar dit plan moest worden aangepast door de coronalockdown van de theaters.

De hoofdrol van Aladdin wordt gespeeld door Jonathan Vroege. Eerder speelde hij Simba in The Lion King. Stanley Burleson vertolkt de rol van de geest en Keoma Aidhen speelt de rol van prinses Jasmine. De regie en choreografie is in handen van Casey Nicholaw.

De voorstelling wordt in het Circustheater de opvolger van Anastasia, die tot corona uitbrak te zien was. Vanaf juni stond eerst nog een tijdje de nieuwe productie van The Sound of Music gepland voordat die door het hele land gingen toeren.



Volledig scherm Jonathan Vroege als Aladdin. © Deen van Meer

Aladdin is gebaseerd op de succesvolle Disney-animatie uit 1992 over een straatjongen die in het bezit komt van een toverlamp met een geest die hem drie wensen geeft. De film was een groot succes en geldt als een van de grote Disney-klassiekers, vooral dankzij de stem van Robin Williams als geest. Er werd ook een live action-versie gemaakt, met Will Smith en Marwan Kenzari in de hoofdrollen.

De musical Aladdin ging in 2014 in première op Broadway en was behalve in de VS ook in Japan, Duitsland, Australië, Singapore en Londen te zien. Wereldwijd werd de musical Aladdin inmiddels door meer dan 11 miljoen mensen gezien.

