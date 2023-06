Musical Frozen naar Nederlandse theaters

Na New York, Londen en Hamburg komt de musical Frozen ook naar Nederland. Waar en wanneer is nog niet bekend, maar producent Stage Entertainment is wel op zoek naar acteurs en dansers die auditie willen doen, voor de rollen van onder meer Anna, Elsa en sneeuwpop Olaf.

Het lijkt logisch dat de musical Frozen neerstrijkt in het Afas Circustheater in Scheveningen, waar nu Aida speelt. Eerder waren daar al andere Disney-musicals als Aladdin en The Lion King te zien. Een woordvoerder van Stage Entertainment meldt dat nog geen zicht is op de locatie en speeldata, omdat het hele traject nu pas begint met de zoektocht naar auditiekandidaten.

De Disney-film Frozen kwam tien jaar geleden uit en bleek een enorme hit. De film won twee Oscars en bracht meer dan een miljard euro in het laatje, waarmee het lange tijd de animatiefilm was met de hoogste opbrengst ooit. In 2019 kwam het vervolg uit, Frozen 2.

In de Nederlandse versie waren onder meer de stemmen van Willemijn Verkaik, Noortje Herlaar, Carlo Boszhard en Benja Bruining te horen. Op Broadway in New York ging in 2019 de musical in première, gevolgd door Londen en Hamburg twee jaar later. Stage Entertainment produceert de musical in het Theater an der Elbe in de Noord-Duitse stad, met een flinke Nederlandse inbreng in de cast. Zo speelt Elindo Avastia Olaf en Owen Playfair Kristoff.

