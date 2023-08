Musical Jesus Christ Superstar krijgt stoelen óp het podium: ‘Een grote uitdaging’

Demi Lovato, Måneskin en Karol G treden op bij MTV VMA’s

De eerste artiesten die volgende maand tijdens de MTV Video Music Awards (VMA’s) optreden, zijn bekendgemaakt. Demi Lovato, Karol G, Måneskin en Stray Kids betreden op dinsdag 12 september in het Prudential Center in New Jersey het podium van de awardshow.