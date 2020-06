Musical over Elfstedentocht uitgesteld naar 2022 vanwege corona

Het productieproces heeft vertraging opgelopen, waardoor 2021 niet meer haalbaar is, laten de producenten weten. Zo kan onder andere het testen van de over ijs bewegende tribunes niet doorgaan omdat er niet met publiek getest mag worden.



Het stuk vertelt over vijf schaatsvrienden die elkaar beloofd hebben de Elfstedentocht te gaan rijden als die kans zich ooit nog voor zal doen. Een deel van de voorstelling zal zich echt op het ijs afspelen.



Vrijwel alle grote musicalproducties in Nederland zijn uitgesteld vanwege de coronacrisis. De voorstellingen van Stage Entertainment, zoals Tina, Lazarus en Anastasia, zijn op z'n vroegst in het voorjaar van 2021 weer te zien. Producent Hans Cornelissen heeft zijn megaproducties Titanic en de Rocky Horror Show naar najaar 2021 verplaatst. En de Nederlandse versie van Broadway-hit Waitress die dit najaar in première zou gaan is voorlopig gecanceld.