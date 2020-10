Musical over leven Johan Cruijff in de maak

De musical, getiteld 14 de musical, bevat rock, opera en hiphop en gebruikt in de vormgeving een combinatie van digitale projecties en fysieke decorstukken. Wie de hoofdrollen gaan spelen, wordt later bekendgemaakt.



De makers laten Cruijff vooral veel praten en voetballen en niet zingen. Het is een wens van het management van de oud-voetballer, dat betrokken is bij de ontwikkeling. ,,We hebben er het volste vertrouwen in dat het een kwalitatief zeer sterke voorstelling wordt”, zegt Carole Thate van Cruyff Management.



Een grote rol is weggelegd voor Cruijffs vrouw Danny. ,,Haar sterke persoonlijkheid en uitgesproken meningen zorgden er mede voor dat het magere jongetje uit Betondorp werd wie hij was”, zo laten de makers weten.



De voorstelling wordt volgend jaar wekelijks van woensdag tot en met zaterdag opgevoerd. De theaterproducent gaat er daarbij vanuit dat er ‘geen drastische maatregelen tegen corona meer nodig zijn’.