Musical Soldaat van Oranje verlengd tot eind juni

Hoofdrol­spe­lers positief getest: Ha­zes-musical ook in Eindhoven op losse schroeven

EINDHOVEN - Drie hoofdrolspelers van de André Hazes-musical ‘Hij gelooft in mij’ zijn positief getest op het coronavirus. De landelijke galapremière in Carré van vandaag is afgelast. Of de eerste van de zeven voorstellingen vanaf dinsdag in het Parktheater in Eindhoven door kunnen gaan, is nog niet zeker.

6 februari