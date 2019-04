Musical Stil in mij: rammelend verhaal met swingende omlijsting

Update RTL maakt Angela Groothui­zen en Chantal Janzen onzicht­baar bij SBS 6

17:04 RTL 4 wil niet dat sterren uit eigen stal Angela Groothuizen en Chantal Janzen te zien zijn bij concurrent SBS 6. De twee presentatrices hebben een rol in de Amerikaanse talentenjacht The World’s Best, maar worden nu vanwege hun exclusieve RTL-contract uit het programma gemonteerd.