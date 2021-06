Muziekbaas van TikTok: ‘Jongeren ontdekken bij ons opeens Fleetwood Mac en Boney M’

VIDEO Geslaagde prank: Kalvijn laat Thomas (Stuk TV) denken dat hij ‘De Mol’ wordt

27 juni Thomas van der Vlugt van StukTV dacht even dat zijn grote droom uit zou komen en dat hij gevraagd werd om deel te nemen aan het populaire tv-programma Wie is de Mol? Wat hij echter niet wist, is dat het een grap was van de populaire YouTuber Kalvijn, die het allemaal filmde voor zijn Prankshow. De video die gisteren online verscheen, is nu nummer 1 trending op YouTube in Nederland.