Muzikaal fenomeen Lizzo in november terug in Nederland

Dit is het winnende Love Is­land-stel: ‘Niet eens gedacht dat we vrienden konden zijn’

7 juli Niet Martin en Sebastiana, die vanaf dag één een koppel vormen, maar Denzel en Aleksandra wonnen vanavond de RTL 5-datingshow Love Island. Het stel is er zelf ook verbaasd over. Denzel werd al een keer van het eiland verbannen en Aleksandra zag de oud-voetballer eigenlijk helemaal niet zitten. ,,Ik had niet gedacht dat ik verliefd op hem kon worden.”