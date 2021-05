Muzikale herinnering in beeld: ‘Huishoudelijke kwaliteiten, ho maar’

VIDEO Argentijn­se beweging wil Alexia of Ariane als koningin: ‘We zijn dit systeem zat’

9:40 Maandag wordt koningin Máxima vijftig jaar. De eerste helft van haar leven was Recoleta in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires haar veilige basis. Een rondje door de buurt levert louter lof op. De monarchistische beweging wil zelfs een van haar dochters tot koningin van Argentinië maken. ,,Máxima is spontaan en oprecht. Dat helpt haar enorm in haar communicatie.”