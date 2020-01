Muzikant Grimes deelt opvallend kiekje: krijgt zij een baby met techmiljardair Musk?

Grimes liet in eerste instantie geen tekst achter bij de naaktfoto waarop een foetus in haar buik is gephotoshopt. Later reageerde ze wel op een comment, maar had ze het vooral over het feit dat haar tepels te zien zijn op de foto. Ze liet weten daarom te hebben getwijfeld of ze de foto wel zou plaatsen maar dat ze het wel bij haar huidige toestand vond passen er zo ‘dierlijk’ mogelijk uit te zien.