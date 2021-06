Mysterie opgelost: volledige Nachtwacht voor het eerst in 300 jaar te zien

VIDEOVoor het eerst in 300 jaar is De Nachtwacht weer compleet. In het verleden werden vier stukken van het doek gesneden, die nooit zijn teruggevonden. Via hoogwaardige computertechnieken zijn de ontbrekende delen gereconstrueerd en prijken sinds vandaag rondom Nederlands bekendste werk in het Rijksmuseum.

Het is maar goed dat Rembrandt van Rijn nooit heeft geweten wie rücksichtslos het mes in zijn werk zette. De grootmeester was al 46 jaar dood toen De Nachtwacht werd verplaatst naar het toenmalige stadhuis, het huidige Paleis op de Dam, en daar aan alle kanten een flink stuk werd ingekort. Het doek was namelijk te groot voor zijn nieuwe plek, tussen twee deuren in.

Oneerbiedig gezegd miste de kunstliefhebber op rechts niet zo verschrikkelijk veel. De schade aan de linkerkant van het doek was het grootst. Hier stonden oorspronkelijk twee schutters opgesteld.

Nu de ontbrekende delen zo precies mogelijk zijn nagemaakt, zijn de schutters in ere hersteld en is ook te zien dat de kruitjongen links vooraan lijkt weg te rennen, de compagnie vooruit. ,,Dankzij deze reconstructie zien we dat de compositie die Rembrandt schilderde nog veel dynamischer was. Het is geweldig nu met eigen ogen De Nachtwacht te kunnen ervaren zoals Rembrandt hem bedoeld heeft”, vindt Taco Dibbits, directeur van het Rijksmuseum. Hij had lange tijd de hoop dat de missende repen nog ergens op een zolderkamertje lagen, maar tot op heden werden de stukken nooit gevonden.

Dankzij een kopie uit circa 1642-1655 die vermoedelijk werd geschilderd door Gerrit Lundens weten we hoe De Nachtwacht er in volle glorie uit heeft gezien. Deze kopie werd gebruikt als basis voor de reconstructie. Met behulp van kunstmatige intelligentie vergeleek de computer de twee schilderijen en leerde de schildertechniek en het kleurgebruik van Rembrandt aan. Op die manier werden de ontbrekende delen in de stijl van de grootmeester nagebootst, geprint en rondom het echte werk gehangen.

Mysterie

Pieter Roelofs, hoofd schilder- en beeldhouwkunst van het Rijksmuseum is dik tevreden over het resultaat. ,,De missende stukken van De Nachtwacht zijn een groot mysterie. Elke generatie heeft geprobeerd het schilderij naar eigen vermogen te reconstrueren. Dat doen wij nu ook weer met de meest geavanceerde technieken die nu voorhanden zijn.”

Het onderzoek naar de missende delen is onderdeel van Operatie Nachtwacht, een omvangrijk onderzoek naar het werk van Rembrandt dat in 2019 van start ging. De kunstwereld is sinds die tijd veel te weten gekomen over het meesterwerk. Zo bleek, door middel van een geavanceerde scanner, dat Rembrandt aanvankelijk veren op helmen aanbracht. Daar schilderde hij later weer overheen. Ook werden wapens, benen en schoenen aangepast, en hier en daar een hoofddeksel verplaatst. En er stond dus een schuttersduo op links. Die zijn slechts tijdelijk te bewonderen. De reconstructie, die vandaag werd onthuld, zal slechts een paar maanden te zien zijn in het Rijksmuseum.

