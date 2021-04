Mysterieuze liefdestattoo bij André's Sarah en Monique gaat fietsen met haar zoontje

showbytesKorte updates van de sterren op sociale media: wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van bekende Nederlanders en celebrity’s. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Er zijn wat zonnestraaltjes te zien in Nederland, dus dook presentator Dennis Weening met dochterlief de jacuzzi in.

Dit is het tweede thuis van actrice Abbey Hoes, maar zo te zien zal ze zich ook prima thuis voelen in een dierentuin.

André Hazes deelt weer een kiekje vanaf Ibiza met Sarah van Soelen, maar zijn de twee nou een setje of drukt hij haar de friendzone in met deze inspiratievolle quote?

Op de Instagram van Sarah van Soelen is in ieder geval te zien dat André niet van haar af kan blijven.

Een lezer van de Showbytes wijst de redactie op een opvallende tatoeage bij Sarah van Soelen, die niet op andere Instagram-foto's is waar te nemen. Heeft ze op Ibiza haar eerste liefdestattoo laten zetten met een A van André?

Volledig scherm Is dit de liefdestattoo van Sarah? © Instagram Sarah van Soelen

Terwijl vader André het gezellig heeft op Ibiza, gaat zijn zoon en diens moeder Monique Westenberg een rondje fietsen.

Presentatrice Bridget Maasland zit in spanning, want haar moeder is gevallen en heeft haar heup gebroken.

Voormalig Miss Nederland Sharon Pieksma geniet van het strand in Mexico.

Bas Smit is vandaag jarig en mag veertig kaarsjes uitblazen. Gefeliciteerd!

Het nieuwe huis van radio-dj Fien Vermeulen is duidelijk nog niet helemaal af, maar de logeerkamer is in ieder geval wél al in orde.

Gebrek aan motivatie hebben om de coronakilo’s eraf te sporten, daar is Gerard Joling in Nederland waarschijnlijk niet de enige in.

Acteur en zanger Freek Bartels krijgt lentekriebels van het lekkere weer vandaag.

Jeroen van der Boom heeft een wel heel bijzondere bewoner in zijn afvalcontainer zitten.

Als je dacht dat je er vandaag fleurig gekleurd bij loopt vandaag, heb je de post van stand-upcomedian Soundos el Ahmadi nog niet gezien.

Er komt vrijdag een nieuw nummer van singer-songwriter Ruben Annink uit, maar daar lijkt hij op de foto zelf niet zo blij mee te zijn.

