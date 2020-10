Mysterieuze Neptunus geeft ‘beste optreden ever’ in meest bekeken Masked Singer ooit

Ruim 2,1 miljoen mensen zagen gisteravond hoe vijf nieuwe karakters hun zangkunsten vertoonden in The Masked Singer . Nooit eerder keken zoveel mensen naar de RTL-show, die vorige week nog een record noteerde met 1,9 miljoen toeschouwers. De ogen waren vooral gericht op de mysterieuze Neptunus, die volgens Carlo Boszhard het ‘beste optreden ever’ gaf in de show.

In The Masked Singer treden onherkenbaar vermomde BN’ers op van wie meestal niet bekend is dat ze kunnen zingen. De teams van Gerard Joling en Buddy Vedder en van Boszhard en Loretta Schrijver moeten raden welke collega’s schuilgaan achter de kleurrijke uitdossingen. Iedere aflevering valt minimaal één karakter af dat zijn identiteit moet onthullen.

Gisteravond trok de guitige Dinosaurus aan het kortste eind. Carlo had geen enkele twijfel: achter het donkergroene masker met de kraalogen zat volgens hem comedian Jörgen Raymann. Hij lachte collega Buddy zelfs uit toen die een andere naam opperde. Het lachen verging hem toen bleek dat Buddy wel degelijk gelijk had: in het pak zat inderdaad de Curaçaose meervoudig sprintkampioen Churandy Martina:

De meest opvallende verschijning was de ontzagwekkende zeegod Neptunus, die volgens Carlo ‘het beste optreden ever’ gaf in The Masked Singer met diens versie van What a man gotta do van de Jonas Brothers. Maar wie zit verstopt in het parelmoerkleurige pak? In de studio vielen de namen van onder anderen Art Rooijakkers en Jan Kooijman, evenals die van Xander de Buisonjé, Ben Saunders, Douwe Bob en Waylon.

Volendam

Op Twitter, waar het programma binnen no-time trending topic was, klonk echter vooral een andere naam: 3JS-zanger Jan Dulles. Het is gezien het introductiefilmpje geen gekke suggestie.



Neptunus zei immers van water te houden, zijn ‘favoriete element’. De 3JS braken door met hun debuutalbum Watermensen en brachten later ook 4 Elementen uit. Er kwam wiet voorbij, waarschijnlijk vooral om duidelijk te maken dat Neptunus zijn ‘vaste stekkie’ niet snel zou verlaten. Volendammers als Jan staan inderdaad bekend om hun heimwee.



Dan was er nog Elvis Presley, volgens Neptunus zijn muzikale held met een dijk (weer een Volendam-verwijzing) van een stem. The King of Rock’n Roll is ook een favoriet van Dulles, die in 2015 nog postuum een duet met hem zong in De Wereld Draait Door:

Je kunt niet altijd winnen, zei Neptunus verder nog. Doelde hij op de songfestivaldeelname van de 3JS in 2011, toen ze niet verder kwamen dan de halve finale? Noemde hij de steun van zijn vrienden omdat hij in de 3JS nooit alleen is?

Eenzaam bovenaan

De tweede aflevering van het nieuwe seizoen van The Masked Singer was met afstand het best bekeken programma van gisteren. Met 1,7 miljoen toeschouwers kwam zelfs het Achtuurjournaal van NPO 1, normaal steevast het populairste programma van de dag, niet eens in de buurt. Dit is de hele top 10 volgens de Stichting KijkOnderzoek:

1. The Masked Singer, RTL 4: 2.182.000

2. Journaal 20 uur, NPO 1: 1.773.000

3. Journaal 18 uur, NPO 1: 1.349.000

4. Bed en breakfast, NPO 1: 1.309.000

5. Jinek, RTL 4: 1.307.000

6. Half acht nieuws, RTL 4: 1.296.000

7. Gesprek met de minister-president, NPO 1: 1.209.000

8. De rijdende rechter, NPO 1: 1.208.000

9. EenVandaag, NPO 1: 1.181.000

10. Vooravond, NPO 1: 991.000

