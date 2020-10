Mysterieuze Robin verbijstert kenners in I can see your voice en krijgt bijzonder cadeau

Het nieuwe programma I can see your voice heeft ondanks de moordende concurrentie mooie kijkcijfers genoteerd op RTL 4. Recht tegenover Beste Zangers én Chateau Meiland trok Carlo Boszhard toch nog 954.000 toeschouwers. Ster van de show was de mysterieuze ‘reizende rocker’ Robin, die aan zijn deelname een bijzonder cadeautje overhield van Marieke Elsinga.

In I can see your voice maakt een kandidaat kans op 5000 euro door te raden welke van zes deelnemers kan zingen, zonder diegene ooit te hebben gehoord. Uiteindelijk kiest de kandidaat één favoriet, die in duet gaat met zijn grootste idool - óók als diegene geen noot kan zingen. Als dat het geval is, krijgt de bedrieger het geld.



De kandidaat krijgt advies van het idool en een panel BN’ers, bestaande uit onder anderen Fred van Leer en Marieke Elsinga. Die wisten gisteravond zeker dat de ruig uitziende Robin geen echte zanger was en dat kandidaat Anneke hem dus niet moest kiezen om te zingen met OG3NE. Ook panelleden Jeroen van Koningsbrugge en Samantha geloofden hem niet, net als Shelly en Lisa van OG3NE.

Hun monden vielen dan ook open toen Robin Borneman (34), zoals zijn volledige naam luidt, vervolgens loepzuiver Rolling in the deep van Adele inzette. Hij is dus wel degelijk een professioneel artiest en tourde onlangs twee maanden met zijn band door Amerika. ,,Ik hoop dat je vanaf nu in Nederland ook zo’n grote jongen wordt’’, reageerde een lyrische Samantha, die zijn stem prachtig vond. ,,Ik hoop oprecht dat dit je doorbraak wordt.’’

Volledig scherm De meiden van OG3NE wisten niet wat ze hoorden. © RTL

Daarbij wilde Marieke, die samen met Mattie Valk op Qmusic het best beluisterde ochtendprogramma van Nederland maakt, wel helpen. ,,Ik draai je morgenochtend’’, beloofde ze. ,,Erewoord, morgenochtend op Qmusic ben jij te horen.’’

Robin, die naar eigen zeggen ‘filmische folk’ maakt en eind vorig jaar tijdens zijn Amerikaanse tour voor een miljoen mensen speelde, zei eerder al tegen deze site dat hij Floor Jansen achterna hoopt te gaan. Zij was al internationaal bekend met de band Nightwish, maar brak pas definitief in Nederland door dankzij Beste Zangers. ,,Maar dan met mijn eigen muziek’’, aldus Robin.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Nieuwe hit

I can see your voice is van dezelfde makers als The Masked Singer, dat de afgelopen weken het ene na het andere kijkcijferrecord verbrak op RTL 4. Carlo hoopte dat zijn show net zo’n hit zou worden. Hoewel hij de 2,7 miljoen toeschouwers niet haalde, scoorde hij wel zo’n 300.000 à 400.000 kijkers meer dan Chantal komt werken en Rooijakkers over de vloer de afgelopen weken wisten te halen op donderdagavond.

De concurrentie op NPO 1 en SBS 6 was ook nu weer succesvol, met 1,6 miljoen kijkers voor Beste Zangers en 1,3 miljoen voor Chateau Meiland.

Bekijk hieronder fragmenten van I can see your voice: