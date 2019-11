Mysterieuze robot wint The Masked Singer, maar wie zit er toch in?

Klein van stuk, maar een grote stem: de robot heeft vanavond het eerste seizoen van de RTL 4-show The Masked Singer gewonnen. Zat in het stoere pak Edsilia Rombley, zoals vaak werd beweerd, of schuilde achter het stalen gelaat toch Belle Perez of Leona Philippo? Nee, wist de jury zeker na de hoge operanoten in het finaleoptreden. Ze raadden het goed: onder het masker zat Tania Kross.

In The Masked Singer, gebaseerd op een Zuid-Koreaans format, traden de afgelopen weken twaalf vermomde BN’ers op die in de meeste gevallen niet bekendstaan om hun zangkwaliteiten. De beroemdheden waren veelal verkleed als dieren, zoals de springbok en het konijn.



In de finale van vanavond streden de bidsprinkhaan, robot, leeuw en neushoorn tegen elkaar. Op basis van stemmen van het publiek in de studio werd de robot tot winnaar gekroond. Vooral haar vertolking van Sia’s hit Chandelier maakte indruk, zei jurylid Carlo Boszhard. ,,Dat is natuurlijk waanzinnig’’, jubelde hij. ,,Dat je dan met al die hoge noten er zo overheen gaat, dat is echt heel bijzonder, vooral in dat pak, voluit gaan, chapeau.’’

Volledig scherm Presentator Ruben Nicolai met Tania Kross. © RTL

De jury, naast het duo Carlo Boszhard en Loretta Schrijver bestaande uit het tweetal Gerard Joling en Buddy Vedder, probeerde elke week te raden wie achter de maskers schuilging. In het geval van de robot hadden ze het na weken van foute pogingen vanavond goed: het was inderdaad Tania Kross. ,,Je vertolking van Barcelona is onvergetelijk in Beste Zangers maar deze robot gaan we nooit, nooit meer vergeten’’, reageerde Boszhard.



De eerste afvaller van de avond was overigens de leeuw, waarachter acteur Guido Spek schuil bleek te gaan. YouTuber Nienke Plas zat verstopt in het pak van de bidsprinkhaan, terwijl de neushoorn werd gespeeld door Tim Douwsma.

Succes

Het programma kende niet alleen een winnend karakter, maar ook een winnend juryduo. De afgelopen zes afleveringen wisten Carlo en Loretta de meeste karakters te raden; de zege was dus voor hen.



The Masked Singer was de afgelopen weken een groot succes op RTL en trok steevast meer dan een miljoen kijkers. De belangrijkste concurrentie, Dance Dance Dance op SBS 6 dat vanavond ook zijn finale beleefde, moest het vaak met de helft minder kijkers doen.

Deze BN’ers gingen schuil achter de maskers: